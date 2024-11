Nunes dá o caminho para o Fla ser campeão e aposta em heróis

Um dos maiores ídolos do Flamengo, o ex-atacante Nunes será responsável por levar a taça da Copa do Brasil dos vestiários até o gramado da Arena MRV, ao lado de Reinaldo, representando o Atlético-MG. O “artilheiro das decisões”, inclusive, opinou sobre a partida e deu dicas para o Fla ser campeão.

“É um título importante para o Flamengo. A equipe está em uma fase maravilhosa, e o time é excelente, mas tem que mostrar isso dentro de campo para ser campeão. Tem que aproveitar as oportunidades”, começou Nunes em bate-papo com a imprensa na porta do hotel onde o Fla está hospedado.

Nunes fez 98 gols em 214 jogos pelo Flamengo entre 1980 e 1990. O seu apelido faz jus às muitas finais que ele decidiu, como a do Mundial de 1981 e a do Brasileiro do ano anterior, em cima do próprio Atlético-MG. João Batista Nunes de Oliveira mostra otimismo com o título do Fla e aposta em Gabigol e Bruno Henrique decidindo, os atuais artilheiros das decisões do Rubro-Negro.

“Acredito que o gol do título será de Bruno Henrique ou do Gabigol. A questão da renovação do Gabigol é uma questão dele com a diretoria. Só quero que ele jogue bem e decida amanhã (domingo). Ele está crescendo no momento certo e costuma ser feliz nas decisões. Está numa fase boa, está com a cabeça legal. É um clássico nacional e espero que o Flamengo saiba aproveitar isso”, acrescentou Nunes.

Carregamento da taça

Por fim, o ídolo do Fla, que conquistou também Libertadores, outros dois Brasileiros e dois Cariocas pelo Flamengo, falou da emoção de carregar a taça na Arena MRV.

“Fico feliz pela lembrança da CBF, uma honra poder carregar este troféu gigante. Uma satisfação e uma honra muito grandes poder ser escolhido, assim como o Reinaldo”, concluiu Nunes.