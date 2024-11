Ramón Diaz valoriza equipe do Corinthians em meio a sequência de vitórias

Com o resultado, o Corinthians se afastou ainda mais zona de rebaixamento. Agora o Timão ocupa a décima colocação e vê zona de rebaixamento ainda mais distante. Cenário bem diferente que o da chegada do treinador Ramón Díaz, que desembarcou em São Paulo, quando a equipe estava na 17ª colocação.

Após a partida, o treinador destacou a entrega dos jogadores para que a sequência possitiva acontecesse. Além de recordar a importância do resultado em um confronto direto entre equipes que buscavam se afastar da zona de rebaixamento.

“Estamos felizes pelas quatro vitórias, sabendo da importância que existia nesse jogo para conquistarmos pontos para não rebaixar. Mérito dos jogadores, em um momento difícil deram a volta por cima e conquistaram o resultado que precisamos”, ressaltou.

O treinador também lembrou de como o grupo abraçou o goleiro Hugo Souza, que falhou no primeiro gol do Leão. Ramón Díaz enfatizou o comprometimento do Timão em buscar a vitória nos próximos cinco jogos para buscar voôs maiores no campeonato.

“O grupo deu um recado em um momento difícil que passou o Hugo, todos dentro e fora de campo para que ele desse uma resposta e se recuperasse. Isso mostra o que é o Corinthians, criamos coragem, determinação e foi uma vitória linda. Agradecer os torcedores que nos acompanharam aqui, agora queremos chegar o mais rápido possível, temos cinco jogos e queremos vencer dentro de casa”, pontuou.

