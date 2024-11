Palmeiras e Fortaleza garantem vaga na Libertadores 2025

Classificação foi confirmada com cinco rodadas de antecedência graças a derrota do Bahia para o Juventude - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A classificação veio com a combinação dos seus triunfos neste final de semana e a derrota do Bahia para o Juventude. As duas equipes se juntam ao Botafogo como os três primeiros brasileiros garantidos no torneio continental.

O Palmeiras chega a uma marca impressioante. O Verdão participará pela décima edição consecutiva da Libertadores, com dois títulos conquistados neste ciclo. Já o Fortaleza volta ao torneio após três anos. O Leão estreou em 2022, quando foi até as oitavas de final da competição.

A classificação da dupla também mexe com os classificados para a Copa do Brasil. O Palmeiras abriu a vaga para a Inter de Limeira, sexta colocada no Paulistão. Já o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, deixa a vaga na direta na terceira para o CRB. O CSE herdou a vaga do Galo no torneio nacional pelo Campeonato Alagoano.

