Kalil, ex-presidente do Atlético, provoca o Flamengo: ???Estão cagados???

Atlético e Flamengo decidem, neste domingo (10), a final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro tem a vantagem por vencer o primeiro jogo por 3 a 1, no Maracanã. Agora, a partida será na casa do Galo, a Arena MRV. O Galo precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar as penalidades máximas. Empate e derrota por um gol, o time carioca conquista a taça.

Aliás, o ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil, utilizou as redes sociais para provocar o Flamengo. Ele publicou uma mensagem afirmando que o time carioca está “cagado”, além de pedir que os torcedores do time mineiro façam bastante barulho e apoiem o Galo.

“E mais, domingo é para fazer barulho como nunca fizemos. Estão cagados”, disse o ex-dirigente em uma rede social.

A torcida do Atlético-MG prepara uma grande festa para o jogo decisivo. O gramado será coberto com um bandeirão e serão montados mosaicos nas arquibancadas. O clube também providenciará balões, rolos de papel picado, entre outros itens, para quando o time entrar em campo. Os ingressos já estão esgotados para o grande duelo.

