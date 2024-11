Rafael Paiva reconhece momento ruim: ???Vasco não vem fazendo bons jogos???

Cruz-Maltino é facilmente derrotado pelo Fortaleza, em jogo neste sábado (09), no estádio do Castelão e técnico admite fase de oscilação - (crédito: Foto: Leandro Amorim/CRVG)

O Vasco foi até o estádio do Castelão neste sábado (09) enfrentar o Fortaleza, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, em uma atuação apática, foi facilmente derrotado pelo adversário e viu a briga pela Libertadores se complicar.

Aliás, o resultado deixou o Cruz-Maltino com 43 pontos e na nona colocação, mas ele pode perder uma posição caso o Atlético vença o Flamengo, em jogo marcado para quarta-feira (13). Na entrevista coletiva, Rafael Paiva comentou sobre a oscilação do Vasco.

“Eu acho que a gente tem oscilado com todos os jogadores. Acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos. Nesses dois últimos jogos, a gente oscilou um pouquinho. São duas equipes que brigam pelo título. Acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Em alguns momentos, até conseguimos fazer algumas coisas do nosso plano de jogo pelo lado direito, mas o Fortaleza neutralizou bem. Eles nos deixaram até ficar com a bola no começo, mas trancaram muito bem o lado”, disse o técnico do Vasco.

O comandante do time de São Januário também foi questionado sobre uma possível mudança no esquema da equipe e se agora seria o momento ideal para alternar e fazer alterações.

Vasco volta a campo no dia 21

“A respeito da estrutura, eu acho que sim, pode mudar. É importante pensar nisso agora. A gente até falou no vestiário: é o momento de mudar alguma coisa para tentar buscar. Estamos tentando manter a estrutura e mudar alguns jogadores, mudar o tripé do meio, buscando algo que nos fez chegar onde estamos hoje, na primeira página do campeonato por muitas rodadas. Merecemos estar lá, só que agora temos cinco jogos muito importantes e não podemos deixar escapar uma competição sul-americana”, resumiu Paiva.

O Vasco volta a campo no dia 21 de novembro para enfrentar o Internacional, em jogo marcado para o estádio de São Januário, às 20h (horário de Brasília).

