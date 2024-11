Palmeiras passa pela Ferroviária e vai à final do Paulistão Feminino

O Palmeiras se classificou para a final do Paulistão feminino ao vencer a Ferroviária por 2 a 1, de virada, neste sábado (9), no Allianz Parque. Os gols alviverdes foram de Poliana e Brena. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.

Assim, o Porco enfrentará o time vencedor do confronto entre Corinthians e São Paulo, que entram em campo neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão saiu na frente na ida e possui a vantagem de um gol. A grande final se definirá em dois jogos, nos dias 15 e 20 de novembro.

Virada do Palmeiras sobre a Ferroviária

As visitantes saíram na frente do placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Katiuscia de pênalti. A lateral deslocou a goleira para abrir o segundo confronto. Aos 47, as Guerreiras Grenás ficaram com uma jogadora a menos, após Luana atingir Diany sem tocar na bola. Logo depois, aos 50, o Verdão empatou a partida. Ingryd encontrou Brenda livre na área, que soltou uma bomba.

Já na segunda etapa, aos 16, Tainá Maranhão também foi expulsa, ao cometer ato antidesportivo. Assim, o confronto ficou com 10 para cada lado. Aos 30 minutos, saiu o gol da virada do Palmeiras, com Poliana. A zagueira aproveitou cruzamento na área e, após tentar por duas vezes, balançou a rede no segundo rebote da goleira. E assim definiu a semifinal.