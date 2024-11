Meia do Palmeiras é convocado para seleção de El Salvador

O Palmeiras tem mais um jogador convocado nesta Data Fifa. Trata-se do meia Gabriel Pereira, da equipe Sub 20, que foi convocado pela seleção de El Salvador para as partidas contra Bonaire e Montserrat, válidas pela Liga das Nações da Concacaf.

O jogador de 19 anos chegou ao Verdão recentemente, no mês de setembro, em empréstimo de um ano do Azuriz. Pela equipe de Pato Branco, estreou no profissional, tendo participado de quatro partidas do Campeonato Paranaense, todas vindas do banco.

Gabriel é filho de Fabio Azevedo, jogador brasileiro que atuou no país da América Central, onde o jogador nasceu e morou até os seis anos. Sua categoria de base foi toda feita na equipe do sudoeste paranaense.

Pelo Palmeiras, atuou em três partidas no Campeonato Paulista Sub 20. Também esteve com o plantel Sub 19 que disputou Copa do Atlântico, no Recife, na última semana, sendo titular em duas oportunidades.

Esta é a primeira convocação do atleta para a seleção. As partidas acontecem nos próximos dias 14 e 17 deste mês. Caso vença as partidas, El Salvador garante o acesso para a Liga A e a vaga na Copa Ouro do ano que vem. Gabriel se junta a Weverton, Estêvão, Gustavo Gómez e Richard Rios entre atletas do Palmeiras convocados nesta Data Fifa de novembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.