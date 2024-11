Zubeldía tem estrela e leva São Paulo a vencer Athletico no fim

Na noite deste sábado, 9/11, no Morumbi, o São Paulo recebeu o Athletico. Dominou a partida, com 78% de posse de bola. No entanto, apesar do predomínio, penou para vencer o time paranaense, vencendo por 2 a 1. O gol da vitória saiu apenas aos 43 minutos da etapa final, em uma jogada que teve a assinatura do treinador Luis Zubeldía. A vitória surgiu de uma jogada envolvendo três reservas, com André Silva concluindo para as redes. O jogo foi válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os gols ocorreram no segundo tempo. Luciano, de cabeça, abriu o placar para o São Paulo, enquanto Julimar empatou para o Athletico.

O São Paulo, com a vitória, segue na 6ª posição, com 57 pontos, na briga pelo G4 (vaga na fase de grupos da LIbertadores). O Athletico tem 34 pontos. Está na na zona de rebaixamento, mas um jogo a menos do que os times que brigam com ele para sair do Z4.

Primeiro tempo de poucas chances

O São Paulo, como era de se esperar, buscou mais o gol, rondou a área do Athletico e tentou cruzamentos sempre que possível, em jogadas pelos flancos. No entanto, finalizou pouco e assustou de verdade apenas uma vez, com um chute de fora da área de Lucas Moura, que foi o jogador mais ativo e eficaz do time no ataque. Já o Athletico, mesmo fechado, teve uma excelente oportunidade em um chute de fora da área de João Cruz, obrigando Rafael a fazer uma boa defesa. No fim das contas, o empate sem gols no primeiro tempo foi justo para um jogo fraco.

Luciano coloca o São Paulo na Frente

O São Paulo iniciou o segundo tempo com uma alteração estratégica importante: Liziero foi escalado de forma mais recuada, dando liberdade a Marcos Antônio para se aproximar da área, enquanto Luciano ficou mais perto do gol. Logo, a estratégia de Zubeldia se mostrou eficaz. Aos seus minutos, em uma boa trama de jogo, Lucas Moura avançou pela direita e cruzou na medida para a cabeçada de Luciano, que não desperdiçou: 1 a 0 para o São Paulo.

Empate do Athletico

Por outro lado, o Athletico, que até aquele momento tinha apenas 22% de posse de bola, finalmente começou a pressionar e buscar o ataque. Apesar disso, deu espaços na defesa, e Luciano quase ampliou o placar em um cruzamento de Ferreirinha. No entanto, o time paranaense conseguiu empatar aos 23 minutos, com uma cabeçada de Julimar, após escanteio cobrado por Zapelli, que havia acabado de entrar.

Zubeldía tem estrela

Aí, o São Paulo voltou a pressionar, enquanto o Athletico recuava novamente. Calleri teve uma boa chance após um cruzamento de Wellington Rato, mas chegou atrasado. No entanto, aos 43 minutos, três reservas que Zubeldía apostou garantiram a vitória. Liziero iniciou a jogada com um lançamento preciso. André Silva, que havia entrado aos 40 e ainda não tinha tocado na bola, aproveitou a assistência de Jamal Lewis (outro jogador que entrou aos 40 minutos) e mandou a bola para o fundo das redes. Triunfo arrancado na marra.

SÃO PAULO 2X1 ATHLETICO

Campeonato Br1asileiro – 33ª rodada

Data: 9/11/2024

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 34.777

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco (Jamal Lewis, 40’/2ºT), Sabino e Juan; Luiz Gustavo (Liziero, 21’/2ºT) e Marcos Antônio (Alisson, 33’/2ºT); Lucas, Luciano e Ferreirinha (Wellington Rato, 33’/2ºT); Calleri (André Silva. 40’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

ATHLETICO: Mycael; Léo Godoy (Marcos Victor, 42’/2ºT) , Belezi, Gamarra e Esquivel (Fernando, 20’/2ºT); Erick (Zapelli, 20’/2ºT), Felipinho e Praxedes (Gabriel, 33’/2ºT); João Cruz, Julimar e Pablo (Emerson, 20’/2ºT). Técnico: Lucho González

Gols: Luciano, 6’/2ºT (1-0); Julimar, 23/2ºT (1-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Lucas Moura, Marcos Antonio, Luis Zubeldía (SAO); Leo Godoy, Felipinho, Julimar, Belezi (ATH)

Cartões vermelhos:

