Luciano exalta a vitória nesta volta do São Paulo ao Morumbis

Neste sábado , 9/11, no duelo do São Paulo com o Athletico, no Morumbis, após um primeiro tempo apático, Luciano cresceu na etapa final. Afinal, jogou mais próximo da área. Assim, fez o primeiro gol do Tricolor aos seis minutos. Depois, quase marcou mais um de cabeça. Assim, foi decisivo para a dura vitória por 2 a 1. Ao fim da partida válida pela 33ª rodada exaltou o apoio da torcida. Afinal, mesmo com o frio que assolou São Paulo, foram quase 35 mil pessoas no estádio, apoiando a equipe.

“Jogar fora em casa é sempre difícil. Ficamos um período sem jogar aqui e precisávamos da vitória. Agradeço muito ao apoio dos torcedores, que compareceram em uma noite fria e com chuva. Eles nos ajudaram a sair com a vitória”, disse Luciano.

Luciano exalta André Silva

O atacante também fez questão de elogiar André Silva, seu parceiro de ataque, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo no lugar de Calleri (que não atuou neste jogo). André, com seu primeiro toque na bola, fez o gol da vitória aos 43 minutos.

“Parabéns ao André. Ele está sempre trabalhando e esperando pela oportunidade. Quando ele entrou, eu falei: ‘Fica de olho, que pode sobrar uma bola’. E sobrou! Ele fez o gol, e isso é o mais importante”, destacou Luciano.

São Paulo na tabela

Com a vitória, o São Paulo segue na 6ª posição, com 57 pontos, na briga pelo G4 (vaga na fase de grupos da Libertadores). O Athletico tem 34 pontos, está na zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos do que os times que brigam com ele para sair do Z4.

