Torcedora do Atlético agredida por cruzeirenses em BH

Doze pessoas (sete mulheres e cinco homens) da Máfia Azul, principal facção do Cruzeiro, agrediram uma torcedora do Atlético neste sábado (9) . As agressões aconteceram no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro. Em nota oficial, inclusive, a Polícia Civil afirmou que duas mulheres foram presas, enquanto as outras 10 pessoas, depois da detenção, foram liberadas. No entanto, as investigações continuam.

A vítima tem 26 anos e andava na rua José Gonçalves, próximo à avenida Teresa Cristina com o casaco da Galocura, maior organizada do Atlético e torcida “rival” da Máfia. Um ônibus transportando diversos torcedores parou perto dela. As pessoas desceram e agrediram a jovem.

De acordo com relatos à rádio “Itatiaia”, dois motociclistas notaram a presença da moça e acenaram para o ônibus. O motorista, inclusive, ficou parado esperando as agressões. Ainda segundo as declarações, uma moradora tentou evitar jogando água nos agressores através de uma mangueira.

Torcedora do Atlético tem de ir à UPA

A jovem teve o seu casaco roubado e, ainda segundo informações, queimado pelos cruzeirenses. O veículo que conduzia os torcedores tinha as cores azul, branco e amarelo e estava escrito “Gabriela” na lateral. A vítima até conseguiu sair andando, mas precisou seguir para uma UPA próxima, onde recebeu atendimento e recebeu alta pouco depois.

Jogo do Cruzeiro

Os torcedores do Cruzeiro provavelmente seguiam para o Mineirão, onde o Cruzeiro venceu o Criciúma por 2 a 1 e partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O local das agressões é a cerca de 18 km do estádio.

