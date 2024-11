??lvarez marca e Atlético de Madrid supera Mallorca, fora de casa

Com de Julian Álvarez, no único ataque efetivo garante o 1 a 0 dos Colchoneros, que estão em terceiro no Espanhol - (crédito: Foto: Divulgação Atlético de Madrid)

Mallorca e Atlético de Madrid fizeram um jogo decepcionante neste domingo, 10/11, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com poucos lances de perigo e muito truncado no meio de campo. O Mallorca, jogando em casa, no Son Moix, pecou nas finalizações. Já os Colchoneros foram mais felizes e, em um isolado contra-ataque, chegaram ao gol com Julián Álvarez, no segundo tempo. Assim, venceram por 1 a 0.

Com 26 pontos, o Atlético ocupa o terceiro lugar do Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Real Madrid. O Mallorca, com 18 pontos, está na oitava posição.

Que primeiro tempo sonolento!

No primeiro tempo, tirando uma cobrança de falta que Oblak encaixou sem maiores problemas e uma cabeçada de Larin que passou raspando, ambos do Mallorca, quase nada se viu de efetivo ofensivamente no modorrento primeiro tempo.

Atlético acha um gol

Já a etapa final foi um pouco melhor, já que ao menos o Atlético buscou o jogo. Mas o gol veio numa jogada fortuita. Aos 16, o Mallorca teve um escanteio, que o goleiro Oblak encaixou. Ele deu um chutão para frente tentando um contra-ataque com Giuliano Simeone. A bola era toda de Pablo Maffeo, mas o defensor do Mallorca foi lento. Assim, perdeu na corrida para o atacante Colchonero. Simeone rolou para Julián Álvarez, que concluiu para o gol. Logo após o tento, tanto Giuliano Simeone quanto Álvarez foram substituídos, assim como Griezmann, numa troca tripla e Diego Simeone (por sinal, pai de Giuliano). Enfim, o placar seguiu inalterado. Com isso, o Atlético soma a sua quarta vitória seguida (incluindo jogos da Copa do Rey e Champions).

Jogos da 13ª rodada do Espanhol

Sábado (9/11)

Rayo Vallecano 1×3 Las Palmas

Real Madrid 4×0 Osasuna

Villarreal 3×0 Alavés

Leganés 1×0 Sevilla

Domingo (10/11)

Betis 2×2 Celta

Mallorca 0x1 Atlético de Madrid

Getafe x Girona

Valladolid x Bilbao

Real Sociedad x Barcelona

Adiado

Espanyol x Valencia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.