Fluminense escapa do rebaixamento se repetir campanha da reta final do 1º turno

Tricolor somou 10 pontos nos últimos cinco jogos do primeiro turno, algo mais do que o necessário para permanecer na elite

O Fluminense voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a distância para o Z4 diminuir para apenas um ponto, restando cinco rodadas. No entanto, a equipe carioca terá pela frente três partidas no Maracanã para confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro.

Dessa forma, caso repita os números da campanha do primeiro turno, o time escapará com folga da queda. Afinal, nos últimos cinco jogos da primeira metade da competição, o Tricolor de Laranjeiras somou 10 pontos, mais até do que precisa para chegar aos 45 pontos tão sonhados (tem 37, no momento).

Os comandados do técnico Mano Menezes venceram Athletico, Cuiabá e Palmeiras, empataram com o Criciúma e perderam para o Fortaleza. Agora, com o mando de campo invertido, o foco é encher o Maracanã e permanecer na primeira divisão com a força da torcida. Os jogos contra o Leão do Pici, Tigre e Dourado serão no Rio de Janeiro e se transformaram em verdadeiras finais.

Além disso, o Fluminense mede forças com o Furacão, em Curitiba, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento e visita o Alviverde, que ainda sonha com o título e segue na caça ao Botafogo. Com 37 pontos, a diferença para o Z4 é de apenas um ponto depois que o Juventude venceu e o Bragantino empatou.

Campanha do Fluminense na reta final do primeiro turno

Fortaleza 1 x 0 Fluminense (Castelão)

Criciúma 1 x 1 Fluminense (Heriberto Hulse)

Fluminense 1 x 0 Athletico-PR (jogo atrasado – Maracanã)

Cuiabá 0 x 1 Fluminense (Arena Pantanal)

Fluminense 1 x 0 Palmeiras (Maracanã)

