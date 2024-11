Com extensa lista de pendurados, Vasco não terá suspensos contra o Internacional

Após a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, o Vasco viu adversários como o Cruzeiro aumentarem a distância na briga por uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, o Cruz-Maltino tem uma notícia para celebrar na rodada, visto que os pendurados passaram ilesos no duelo com o Leão do Pici.

Diante disso, os comandados do técnico Rafael Paiva não terão desfalques por cartão contra o Inter, no dia 21 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 34º rodada.

Dessa forma, os pendurados são Léo, Lucas Piton, Maicon, Mateus Carvalho e Rayan. Cinco deles estiveram entre os titulares neste sábado (9), enquanto o jovem entrou no segundo tempo. No entanto, apenas Jair, que não está na lista, recebeu o amarelo.

Além disso, Adson e David também aparecem na relação de pendurados, mas esse recuperam de suas respectivas cirurgias e só voltam a campo na próxima temporada.

Por fim, diante do Colorado, a equipe poderá contar com o retorno de João Victor. O defensor ficou de fora do duelo com o Tricolor por causa da suspensão. No momento, o Vasco soma 43 pontos, na nona colocação, com três de diferença para o Bahia e quatro para a Raposa.

