Vila Nova x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (11), em partida válida pela 36ª e penúltima rodada da Série B de 2024. A bola vai rolar às 18h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia. Os donos da casa ainda sonham com o acesso, enquanto os paulistas precisam da vitória para saírem da zona de rebaixamento.

Onde assistir: Sportv e Premiere transmitem

Como chega o Vila Nova

O Vila está em oitavo lugar, com 52 pontos, precisa vencer os três jogos que restam e torcer por uma combinação de resultados para subir à Série A na primeira vez na era dos pontos corridos.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 38 pontos, um atrás do CRB, que já jogou na rodada. A Ponte Preta recontratou o treinador João Brigatti, que saiu do clube há cinco meses, para evitar o rebaixamento à Série C, o que aconteceu apenas em 1990. O time não contará com os zagueiros Joilson e Mateus Silva, o lateral-direito Luiz Felipe e os atacantes Iago Dias e Jeh, todos lesionados. Já o lateral-esquerdo Gabriel Risso cumpre suspensão.

VILA NOVA X PONTE PRETA

Série B – 36ª Rodada

Data-Hora: 11/11/2024 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Apodi, Dankler Souza, Jemmes, Vanderley e Rhuan; Emerson Urso, Arilson, Cristiano e Alesson; Todinho. Técnico: Thiago Carvalho.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Nilson Junior e João Gabriel; Emerson, Castro e Renato; Iago Dias, Gabriel Novaes e Elvis. Técnico: João Brigatti

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

