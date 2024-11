Artur Jorge, sobre calendário: ‘Absurdo jogarmos um dia após as seleções’

Técnico bracarense esbraveja e vê Botafogo prejudicado para a partida contra o Atlético-MG, no retorno do Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

A próxima Data-Fifa, que está prestes a começar, vai afetar o planejamento do Botafogo para as cinco rodadas finais desta edição do Campeonato Brasileiro. Técnico do Glorioso, Artur Jorge reclamou do calendário da CBF, colado com os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, o Mais Tradicional visita o Atlético-MG, na Arena MRV, no retorno do Campeonato Brasileiro, um dia após a jornada de seleções.

O Botafogo conta com seis convocados: Gatito (goleiro, Paraguai), Bastos (zagueiro, Angola), Almada (meia, Argentina), Savarino (atacante, Venezuela), Luiz Henrique (atacante, Brasil) e Igor Jesus (centroavante, Brasil). O sexteto, desse modo, pode desfalcar o Glorioso diante do Galo, no dia 20/11, em Belo Horizonte, pela rodada 34 do Brasileirão. Este cenário levou o técnico bracarense a um forte desabafo após uma pergunta da reportagem do Jogada10.

“Um absurdo ter jogo um dia após as seleções jogarem. A Seleção Brasileira vai jogar aqui no Brasil, a Argentina vai jogar em Buenos Aires, a Venezuela no Chile, o Paraguai na Bolívia… Teremos, portanto, jogadores espalhados pelo continente com 24 horas ou menos para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente, esta situação vai ter influência nas minhas decisões para o jogo contra o Atlético. Se todos jogarem, fica o Botafogo privado de ter esses jogadores ou, pelo menos, de tê-los na plenitude para um jogo de extrema importância”, frisou o técnico minhoto.

‘Equipe que luta por título privada de jogadores’, pontua Artur Jorge

Artur Jorge prossegue com sua irritação diante de um quadro que se anuncia desfavorável à equipe alvinegra.

“Estou falando disso nos últimos cinco jogos do campeonato. Conseguimos ter uma equipe que luta pelo título condicionada e privada dos jogadores porque tem jogos das seleções no dia anterior ao jogo. Para mim, é um absurdo”, avaliou.

Após o empate sem gols com o Cuiabá, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo permanece isolado na liderança do Brasileirão, porém, com quatro pontos à frente do segundo colocado Palmeiras. o Glorioso soma 68 pontos contra 64 do Verdão.

