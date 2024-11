Atlético divulga escalação para final da Copa do Brasil contra o Flamengo

Gabriel Milito coloca Zaracho, entre os titulares do Galo para decisão da competição nacional diante do Rubro-Negro, na Arena MRV - (crédito: Foto: Divulgação / Atletico MG)

Em mais um capítulo do cântico “Eu acredito”, o Atlético-MG decide, na Arena MRV, a Copa do Brasil diante do Flamengo, neste domingo (10), às 16h (de Brasília). Afinal, o Galo perdeu por 3 a 1 na ida, no Maracanã, e tentará reverter a desvantagem para ficar com o troféu.

Com isso, a equipe mineira divulgou a escalação para o confronto decisivo. Guilherme Arana volta à lateral esquerda, após reforçar o ataque no primeiro jogo da final. Assim, Rubens ficará como opção no banco de reservas do técnico Gabriel Milito.

Quem reaparece entre os titulares é Zaracho ,que está recuperado e entrou no segundo tempo do jogo de ida, no Maracanã. O argentino disputou a vaga com Bernard e Alan Kardec, que também apareceram como opções, mas ficarão no banco de reservas.

O Atlético-MG entra em campo com a seguinte escalação: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Zaracho e Arana; Paulinho e Hulk.

Campeões da Copa do Brasil

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022. Mas não é o maior campeão do torneio. Cruzeiro e Grêmio estão na frente. O Atlético-MG almeja o tri. Afinal, conquistou a competição em 2014 e 2016. Para conhecer todos os campeões da Copa do Brasil ao longo da história, clique aqui.

Por fim, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que garante o título. O Galo, por sua vez, só será campeão no tempo normal em caso de vitória por três gols de vantagem. Se a equipe mineira vencer por dois gols, as cobranças de pênaltis definirão quem leva o troféu para casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.