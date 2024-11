Torcedores do Atlético botam fé no título da Copa do Brasil

Torcedores do Atlético que chegam à Arena MRV esperam que o estádio – que está sediando a primeira finalíssima – traga sorte e o Galo saia campeão em sua casa. Assim, seria o tricampeonato do time mineiro na Copa do Brasil, mas um título inédito no novo campo. A animação é grande entre os torcedores, com palpites que variam do placar apenas necessário para a conquista (3 a 0) até um resultado mais elástico – uma goleada com 4 gols do Galo sobre o Flamengo.

O analista de sistemas Léo de Mouro estava empolgado e chegou a comparar o jogo de hoje com a partida contra o River Plate

“Hoje é 3 a 0. A gente acredita mais hoje do que contra o River”, disse, referindo-se à vitória por 3 a 0 do Atlético sobre o River Plate, na Arena MRV, em 22/10, pela semifinal da Libertadores. No jogo, Deyverson brilhou muito.

Torcedores citam Hulk e Paulinho

Mas, para o embate contra o Flamengo, Léo bota fé em outros atleticanos.

“Dois do Hulk e um do Paulinho”.

E sem pênalti.

“Não precisa de pênalti contra o Flamengo, não. Flamengo é pato”

Mas o Galo não sofre?

“Não. Contra o Flamengo nunca é sofrido. A gente ganha fácil. É freguês. Vamos ganhar tranquilo”

O bancário Plínio Jesus acompanhou a previsão do colega de torcida.

“3 a 0, Hulk e Paulinho. É o placar que a gente precisa. A gente vai mostrar a força da nossa casa aí”.

O aposentado Jorge Filho repetiu o prognóstico:

“3 a 0. Hulk e Paulinho vão fazer a diferença”.

O engenheiro Rodolfo Marques concordou, mas , para variar um pouquinho, disse que, além de Hulk e Paulinho, Allan Kardec vai mandar um gol pra rede. Assim, um de cada, placar final de 3 a 0 e taça na mão.

A Voz do Esporte transmite a partida.

Campeões da Copa do Brasil

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022. Mas não é o maior campeão do torneio. Cruzeiro e Grêmio estão na frente. O Atlético busca o tri. Afinal, conquistou a Copa do Brasil em 2014 e 2016. Para conhecer todos os campeões da Copa do Brasil ao longo da história, clique aqui.

