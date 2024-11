Em boa fase no Corinthians, Yuri Alberto sonha com Seleção: ‘?? um objetivo’

Desde quando chegou ao Corinthians, Yuri Alberto recebeu muitas críticas da torcida e demorou para engrenar. No entanto, o atacante estufou a rede em cinco oportunidades nas últimas quatro partidas do Timão, algo que lhe faz sonhar com uma possível convocação para a seleção brasileira.

“É um objetivo meu. Um dos maiores. Então, creio que fazendo meu trabalho aqui, me doando dentro de campo, creio que o pessoal está de olho, está vendo”, disse Yuri Alberto, que já marcou 26 gols em 2024.

“Estou muito feliz pelo momento que venho vivendo, o melhor, disparado. Não só no Corinthians, mas na minha carreira. Ano passado passei por muitas dificuldades, mas sempre marcando. Ainda fiz 15 gols na temporada. Estou muito feliz de conquistar essa grande marca. O futuro a Deus pertence. Só tenho a dizer que estou muito feliz aqui e agradeço muito o carinho de todos”, completou.

Vale lembrar que a primeira e única convocação do atleta aconteceu em março de 2023, pelo técnico Ramon Menezes no amistoso com o Marrocos. Na ocasião, ele ficou dez minutos em campo e entrou no lugar de Lucas Paquetá.

Por fim, Yuri tem quatro gols a menos que Pedro, do Flamengo (na busca para ser o artilheiro do Brasil em 2024), que está lesionado e volta a jogar apenas na próxima temporada.

