Flamengo satiriza Atlético após faturar o penta da Copa do Brasil: ???Nós acreditamos???

Gonzalo Plata anotou o gol que assegurou o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, definindo o 1 a 0 neste domingo (10), em Belo Horizonte. Pouco depois de o equatoriano balançar a rede do Atlético, o clube carioca provocou o rival nas redes sociais.

Em sua conta britânica no ‘X,’ o Rubro-Negro escreveu “We believe” (que significa Nós acreditamos), com a intenção de ironizar o conhecido grito de “Eu acredito” dos torcedores alvinegros antes e no decorrer do segundo jogo da final.

Na publicação, aparece a imagem dos zagueiros Léo Ortiz e Fabrício Bruno festejando o gol enquanto Everson e Alan Franco lamentam.

We believe. pic.twitter.com/ZQoKgHfFk6 — Flamengo (@Flamengo_en) November 10, 2024

Ao se sagrar pentacampeão, o Flamengo iguala o Grêmio como o segundo maior vencedor da competição. Campeão em 1990, 2006, 2013, 2022 e, agora, 2024, o Rubro-Negro só está atrás do Cruzeiro, que venceu seis vezes: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

