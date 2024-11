Cruzeiro acerta com Gabigol, que anunciou sua saída do Flamengo para 2025

Campeão da Copa do Brasil 2024, atacante, que defenderá as cores do Cruzeiro, afirma que deixará o Rubro-Negro em 2025 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Cruzeiro acertou a contratação de Gabigol para a próxima temporada. Sendo assim, o atacante anunciou sua saída do Flamengo logo após o título da Copa do Brasil, neste domingo (10), diante do Atlético-MG, na Arena MRV. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria celeste foca no jogador como principal investimento para a próxima temporada, assim como aposta no lado midiático. No momento, a Raposa briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores, seja pelo Brasileirão ou com o possível título da Sul-Americana.

Cabe destacar que a equipe mineira está na decisão da competição continental diante do Racing. O confronto decisivo acontece no dia 23 (sábado), no La Nueva Olla, no Paraguai.

Aos 28 anos, Gabriel Barbosa se tornou ídolo do Rubro-Negro nesses últimos seis anos. Por lá, estufou a rede em 160 oportunidades, com 305 jogos, até aqui. Além disso, ganhou duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

Pedro Lourenço, principal investidor do Cruzeiro, nunca escondeu o desejo de buscar um centroavante para a próxima temporada e já deixou claro ser fã do futebol do atacante rubro-negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.