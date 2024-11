Bruno Henrique celebra marca importante pelo Flamengo: ‘Esse título vai para a nação’

Trio de ouro

O trio chegou ao clube em 2019, que ficou conhecido no mundo do futebol como o ano mágico do Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus.

Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram contratados no início da temporada de 2019, que mais tarde ficaria conhecido como a do “ano mágico”. No entanto, a parceria do trio irá se encerrar dentro de campo em 2025, visto que Gabriel, que defenderá as cores do Cruzeiro, anunciou que não ficará no clube.