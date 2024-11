Arrascaeta comemora título e deseja ‘tudo de bom’ a Gabigol

O título da Copa do Brasil para o Flamengo neste domingo (10/11) fez com que Arrascaeta entrasse na seleta lista de jogadores com maior número de conquistas pelo Rubro-Negro. Assim, ele fica ao lado de Bruno Henrique e Gabigol (que também alcançaram essa marca neste domingo), além de Zico e Júnior – que, até então, detinham a marca isoladamente.

O uruguaio só não tem o Mundial. Mas seu repertório de vitórias explica a comemoração especial após a partida na Arena MRV. Afinal, o Rubro-Negro venceu o Atlético por 1 a 0, fechando um saldo de gols de 4 a 1 que garantiu mais uma taça para o uruguaio. Desse modo, Arrascaeta enfatizou a sequência de êxitos no clube.

“A gente tem marcado uma história nos últimos anos. Sempre estamos brigando por coisas importantes. A gente sempre tá lá. Às vezes deu, às vezes não deu. Mas todo ano a gente tá chegando”, disse com orgulho.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 – um ano histórico para o Flamengo. Afinal, o clube teve títulos importantes sob o comando de Jorge Jesus, deixando uma marca.

“Agradeço aos caras que foram atrás de mim para vir pro Flamengo. Só tento retribuir em campo da melhor forma possível”.

O atacante também agradeceu aos torcedores pelo apoio constante.

“Tento retribuir para esse torcedor que sempre me acolheu”.

Além de festejar a Copa do Brasil, Arrasca desejou boa sorte ao amigo Gabigol. Afinal, Gabriel confirmou a sua saída do time no fim da temporada.

“Vou sentir muita saudade. Chegamos juntos. Nossa história aqui é um ao lado do outro É só agradecer pelo que ele fez . Desejo tudo de bom para ele”, disse, Arrascaeta, que deve realizar uma cirurgia no menisco antes mesmo do fim da temporada.

Veja os títulos de Arrascaeta no Flamengo

Copa do Brasil (2024)

Campeonato Carioca (2024)

Libertadores (2022)

Copa do Brasil (2022)

Campeonato Carioca (2021)

Supercopa do Brasil (2021)

Campeonato Brasileiro (2020)

Campeonato Carioca (2020)

Recopa Sul-Americana (2020)

Supercopa do Brasil (2020)

Campeonato Brasileiro (2019)

Libertadores (2019)

Campeonato Carioca (2019)

