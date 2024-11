Bruno Henrique fala sobre a investigação de manipulação em apostas: ‘Sou inocente’

BH brilha na final da Copa do BR, entrando na etapa final e dando passe para o gol do 1 a 0 sobre o Galo que vale o penta e solta o verbo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes)

Bruno Henrique, após ser um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0 sobre Atlético, neste domingo, 10/11, que valeu o penta da Copa do Brasil, comentou sobre a situação em que vive. Afinal, que se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. Ao SporTV, ele se declara inocente.

“Recebi tudo de uma forma agressiva. Não esperava. Mas acredito na Justiça lá de cima, divina. Minha vida e trajetória esportiva nunca foi fácil. Estou tranquilo em relação à isso. Meus empresarios e advogados estão nessa batalha comigo. Peço que a Justiça seja feita. Felizmente tem uma pessoa que me ajuda mentalmente, pois não é fácil passar por isso, da forma que foi. Sou inocente”.

Entenda o caso Bruno Henrique

Bruno Henrique vem sendo investigado por ter levado um cartão amarelo no duelo contra o Santos no Brasileiro de 2023, dia 1/11 daquele ano, para beneficiar apostadores e muitos deles seus parentes, como cita a investigação que correu por vários meses.

Durante aquela partida no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante, afinal, não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Mas a investigação ocorre pois ocorreu um numero acima do normal de apostas que ele levaria o cartão amarelo. Vale citar que BH estava pendurado e levando o amarelo, ficaria siusoenso em uma partida da rdada seguint ee voltaria limpo oara os jogos finais do Brasileiro.

A Operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), ocorre em apoio do Gaeco/MPRJ. A ação, afinal, investiga o suposto envolvimento de Bruno Henrique em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Agentes da PF, afinal, cumpriraram 12 mandados de busca e apreensão na terça-feira (5) nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

