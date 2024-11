Filipe Luís cita Meninos do Ninho e exalta elenco do Flamengo: ‘Melhor da América’

Com apenas nove jogos no cargo, técnico conquista a Copa do Brasil diante do Galo e fala sobre saída de Gabigol ao fim da temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com gol de Gonzalo Plata, o Flamengo bateu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, e conquistou o pentacampeão da Copa do Brasil. Em apenas nove partidas como treinador do elenco profissional, Filipe Luís conquistou seu primeiro título na nova função. Aos 39 anos, o ex-lateral fez questão de citar os Meninos do Ninho (incêndio de 2019) e agradecer seu antecessor Tite pelo trabalho.

“Queria mencionar o Tite que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, bom treinador que ele é e queria agradecê-lo. Depois, quero fazer uma menção especial a uma sensação que eu tenho dentro de mim e eu preciso falar que são os Meninos do Ninho”, disse.

“Eu não estava aqui quando aconteceu tudo, queria mandar um abraço para a família de todos eles porque eu tenho uma conexão muito forte com eles, eu não sei porquê, mas existe um memorial lá no Ninho, no CT e não foi por acaso, eu comecei no Sub-17, no Sub-20 parece que eu tenho eles muito presentes comigo, mesmo eu não estando aqui na época e não conhecendo nenhum deles, conheço alguns familiares. Então eu queria só deixar isso aí registrado porque eu sinto que eles são parte de mim”, acrescentou.

“Ser campeão com nove jogos, né (risos). Isso quer dizer que alguém me deixou com essa possibilidade de quatro jogos da Copa do Brasil para ser campeão. E que quatro jogos! E também antes, foi o Palmeiras, um jogo super difícil com o Tite. Então esse grupo, com esses jogadores, foi que levou o time até esse troféu muito bonito e muito especial para o clube”, analisou.

Elenco qualificado e saída de Gabigol

Logo após a conquista, o treinador fez questão de exaltar a qualidade do elenco rubro-negro, no qual intitulou como uma “máquina”. Além disso, comentou sobre a saída de Gabigol, que defenderá as cores do Cruzeiro tem 2025 e afirmou que não continuará no clube

“A sensação é maravilhosa, é um grupo… Até agradeço o Braz, porque, como eu falei, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão. Um time que é uma máquina. Melhor elenco da América do Sul. Um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa. E eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem ego. E hoje se viu.”, salientou. “Sinceramente, não sei se o Gabigol vai sair. Como ele falou, afirmou que ele vai sair, que merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista desta grande decisão. Participou do primeiro gol, depois fez outro dois gols e nos deu a vantagem de chegar nesse estádio tão difícil com um resultado confortável. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador da história, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. Por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo o que ele fez pelo clube”, exaltou.