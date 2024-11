Atlético x Flamengo: súmula cita bombas e invasão na Arena MRV

Torcedores do Galo arremessam objetos e bombas ao campo após derrota para o Rubro-Negro, pela final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Carlos Mello/J10)

A CBF divulgou a súmula da final entre Atlético e Flamengo. Nela, a arbitragem informou uma série de incidentes na Arena MRV durante e depois da vitória do título do time carioca. Com base neste relato, o Galo deverá ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta semana.

O árbitro Raphael Claus citou bombas ao gramado da torcida do Galo. Uma, inclusive, estou bem próxima do goleiro Rossi, do Flamengo. Além disso, por duas vezes, um laser ao rosto do goleiro argentino também com autoria de torcedores do time mandante.

Além disso, o árbitro citou arremesso de objetos em quatro momentos diferentes do jogo. Claus também informou a paralisação da partida por sete minutos por causa do arremesso de objetos aos atletas e membros da comissão técnica do Flamengo.

Pouco antes da premiação, Claus também informou que “houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da Polícia Militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.