Flamengo se solidifica em competições nacionais e busca ‘liderança’

Com o mais um título da Copa do Brasil, o Flamengo mantém bom rendimento nas competições nacionais. Nos últimos seis anos, o clube carioca somou seis conquistas, sendo duas no Brasileirão (2019 e 2020), duas na Copa do Brasil (2022 e 2024) e duas na Supercopa (2020 e 2021). Antes desta sequência, que ainda teve a conquista de duas Libertadores, o Rubro-Negro tinha nove títulos nacionais em sua galeria.

Em 2018, o Flamengo estava em quinto lugar entre os maiores vencedores do futebol brasileiro. Porém, com os títulos, passou Santos, Cruzeiro e Corinthians, que vêm em jejum. Enquanto isso, o clube da Gávea, agora vice-líder do ranking histórico, chegou ao 15º título nacional, considerando todas as competições oficiais de elite.

O líder Palmeiras tinha cinco títulos a mais. Entretanto, hoje a diferença caiu para três, com 18 x 15. E olhe que o Fla já garantiu presença na próxima Supercopa do Brasil, em 2 de fevereiro de 2025, contra o futuro campeão brasileiro.

O Flamengo, aliás, sozinho representa 55,5% dos títulos do seu estado. Os outros 44,5% estão com Vasco, Fluminense e Botafogo. Apesar do esforço do Fla nesses últimos anos, o estado de São Paulo segue com uma vantagem folgada. Agora são 22 títulos, com 49 x 27.

