Santos x Vasco (Aspirantes): onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe e Cruz-Maltino medem forças nesta segunda-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pelas quartas do Brasileirão sub-23 - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Na reta final da temporada, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23) segue nas quartas de finais, que prometem ser eletrizantes. Assim, Santos e Vasco medem forças nesta segunda-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. A equipe do técnico Leandro Zago será mandante no jogo único já que teve melhor campanha na primeira fase.

Todos os duelos de mata-mata acontecem em jogo único e todas as disputas estão previstas para o mês de novembro. Nesse sentido, as quartas estão previstas para o dia 10, as semifinais para o dia 17 e a grande final para o dia 24.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (11) terá a transmissão do canal do Santos no Youtube.

Como chega o Santos

O Peixe encerraram a primeira fase na segunda colocação do Grupo B com 16 pontos. Somaram, então, cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e 9 sofridos. Dessa forma, os triunfos foram diante de Red Bull Bragantino, Criciúma, Juventude, Mirassol e Vila Nova. Além disso, empataram com o Goiás e perderam para o Cuiabá.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino ficou na terceira colocação do Grupo A e garantiu a classificação ao golear o Sport por 4 a 0 no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Assim, o foco agora é surpreender o Peixe, fora de casa, e avançar para as semifinais da competição. O destaque fica por conta do centroavante GB, que já atuou entre os profissionais, e do goleiro Phillipe Gabriel, que já esteve entre os convocados da seleção sub-20.

SANTOS X VASCO

Quartas de finais do Brasileirão de Aspirantes

Data e horário: 11/11/2023 às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos(SP)

SANTOS: Gustavo Jundi; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Balão, Matheus Nunes e Miguelito; Fernandinho, Andrey e Alejandro Villarreal. Técnico: Leandro Zago

VASCO: Phillipe Gabriel, Paulinho, Wanyson, Luiz Gustavo e Avellar; Victão, Euder e Lukas Zuccarello; Bruno Lopes, Cauã Coutinho e GB. Técnico: Ramon Lima

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

