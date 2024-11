Vegetti entra na lista de aletas do Vasco que foram artilheiros da Copa do Brasil

Com sete gols em dez partidas, argentino repete Valdiram, Edmundo e Alecsandro e é o quarto artilheiro cruz-maltino na história do torneio - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Com o fim da Copa do Brasil, Pablo Vegetti, do Vasco, se consagrou como artilheiro, com sete gols em dez partidas. Assim, o argentino ficou no topo de lista à frente de outros dois estrangeiros, o equatoriano Enner Valencia, do Internacional, e o uruguaio Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO, com quatro gols cada.

Dessa forma, o Cruz-Maltino, que deixou a competição na semifinal, diante do Atlético-MG, emplacou pela quarta vez em sua história o artilheiro do torneio. O primeiro deles foi Valdiram, que também estufou a rede em sete oportunidades na campanha do vice-campeonato de 2006. O jogador morreu em 2019.

Foi de Valdiram o gol que levou o Vasco à final, em empate por 1 a 1 com o Fluminense, na semifinal, no Maracanã. No jogo da volta da final contra o Flamengo, porém, ele não pode ir a campo por uma lesão adquirida em lance polêmico do primeiro jogo contra o zagueiro Renato Silva.

Dois anos depois, Edmundo marcou seis gols, em 2008, e dividiu a artilharia da competição com Romerito (Sport) e Wellington Paulista (Botafogo). Vale destacar que esse foi o último ano da carreira do animal, que depois optou por ser comentarista esportivo.

Na campanha do único título do Vasco da Copa do Brasil, em 2011, Alecsandro terminou com cinco gols e dividiu a artilharia com outros quatro jogadores daquela edição (Adriano e Kléber Gladiador (Palmeiras), Rafael Coelho e William (Avaí)). Dois desses gols, aliás, foram nas finais contra o Coritiba, sendo um em São Januário (jogo de ida) e outro no Couto Pereira (volta), na partida que rendeu o troféu inédito. Por fim, aos 36, Vegetti é o terceiro jogador mais velho a terminar na artilharia da Copa do Brasil. Quem lidera esta lista é outro velho conhecido do Cruz-Maltino: Nenê. O meio-campista tinha 39 anos quando terminou com 6 gols em 2020, enquanto Edmundo tinha 37 e está em segundo. Artilheiros da Copa do Brasil pelo Vasco 2006 – Valdiram (7 gols)

2008 – Edmundo (6 gols, empatado com outros dois jogadores)

2011 – Alecsandro (5 gols, empatado com outros quatro jogadores)

2024 – Pablo Vegetti (7 gols)