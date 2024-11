‘Fica, Gabigol’: Marcos Braz é hostilizado em desembarque do Flamengo no Rio

Grupo de torcedores aguardou o desembarque dos campões da Copa do Brasil, por volta das 23h50, no aeroporto do Galeão - (crédito: Foto: Reprodução)

Nem mesmo o pentacampeonato da Copa do Brasil conseguiu amenizar o clima entre torcedores e diretoria do Flamengo. Aliás, muito pelo contrário. Após Gabigol confirmar sua saída do clube e direcionar parte das razões à cúpula, um grupo de rubro-negros protestou contra dirigentes no desembarque dos campeões ao Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (11).

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, acompanhou a delegação no desembarque e se tornou o principal alvo dos torcedores presentes no aeroporto do Galeão. O dirigente teve seu carro ‘encurralado’ por alguns rubro-negros que protestavam pedindo sua saída do clube. O VP respondeu às críticas com um sorriso no rosto e deixou o local sem grandes problemas.

Em contrapartida, torcedores do Flamengo pediam a permanência do ídolo Gabigol – que confirmou a saída ao fim do contrato, dia 31 de dezembro. Gabriel Barbosa já tem acerto com o Cruzeiro para receber salário superior ao que teria na proposta de renovação do Rubro-Negro.

??| Torcedores revoltados com a saída de Gabigol xingam Marcos Braz na chegada da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro. ????@vitorbeloti16pic.twitter.com/lpD81wvFS3 — Planeta do Flamengo ???? (@fla_infos) November 11, 2024

O torcedor enfrentou um misto de sentimentos momentos após o apito final na Arena MRV, em Belo Horizonte. Isso porque enquanto celebravam o quinto título de Copa do Brasil da história do Flamengo, os rubro-negros foram pegos de surpresa com a confirmação da saída de Gabigol. O ídolo e referência da atual geração garantiu que não permanece no clube para 2025 e deixará o Rio de Janeiro após o dia 31 de dezembro.

Gabigol não confirmou seu destino, mas há um pré-contrato com o Cruzeiro – que tem seu primeiro reforço para 2025. O atacante receberá algo em torno de R$ 2,5 milhões entre salário fixo e luvas.

Alvo de protestos, Marcos Braz confirmou a saída de Gabigol e tratou a notícia com ”naturalidade”. O vice-presidente de futebol do Flamengo falou sobre o tema momentos antes de deixar a Arena MRV.

“Coisa mais natural do mundo, faltam dois meses para acabar o contrato dele. Mas vejo com a maior naturalidade do mundo ele buscar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Conheço o mercado, que tinham alguns clubes. Como teve o Palmeiras, podem até não confirmar, mas como teve Palmeiras e Corinthians lá atrás, então agora teve o Cruzeiro”, respondeu.

Sem rodeios, como é de sua personalidade, Gabigol abriu o jogo sobre sua insatisfação com a direção do Flamengo durante as negociações por renovação. “Durante esses últimos anos, houve negociações. O presidente, a diretoria na verdade, apertou minha mão, a mão da minha família. Depois, acabaram acontecendo coisas que eu não gostei”, disse Gabriel ainda no gramado da Arena MRV.

O Flamengo venceu os dois jogos contra o Atlético-MG e conquistou o título da Copa do Brasil com placar agregado de 4 a 1. Com a conquista, o Rubro-Negro se igualou ao Grêmio – com cinco – e se tornou o segundo maior vencedor da história do torneio nacional, atrás apenas do Cruzeiro, com seis.

Além de subir no patamar dos vencedores, o título fez do Flamengo o primeiro campeão na Arena MRV, que pertence ao Atlético-MG.

