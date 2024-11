Fluminense encara o Bragantino pelas quartas do Brasileirão de Aspirantes

Tricolor se classificou em quarto lugar do Grupo A, com nove pontos e terá pela frente o Massa Bruta, finalista da última edição - (crédito: Foto: Mailson Santana/Fluminense)

Semifinalista em duas das três edições que disputou, o Fluminense tenta chegar novamente a esta fase no Brasileirão de Aspirantes. Assim, a equipe carioca enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (11/11), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Todos os duelos de mata-mata acontecem em jogo único e todas as disputas estão previstas para o mês de novembro. Nesse sentido, as quartas estão previstas para o dia 10, as semifinais para o dia 17 e a grande final para o dia 24.

Dono de melhor campanha na primeira fase, o Massa Bruta, atual vice-campeão, garantiu o direito de jogar as quartas de final em casa. O Tricolor, por sua vez, se classificou em quarto lugar do Grupo A, com nove pontos conquistados (duas vitórias, três empates e duas derrotas).

Titular nos sete jogos da primeira fase, o zagueiro Caio Amaral falou sobre a preparação do time para mais um jogo decisivo. Dessa forma, até aqui, a equipe tem a terceira zaga menos vazada da competição, com seis gols.

“Nosso time está bem unido e comprometido com a ideia de jogo. A expectativa é muito boa. Quartas de final em jogo único não tem margem para erro, só a vitória importa. Vamos nos dedicar ao máximo e nos entregar em campo para sair de lá com a classificação para a semifinal”, disse Caio.

Dessa forma, em caso de classificação, a equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez pegará o vencedor do duelo entre CRB e Cuiabá. Por fim, esses equipes também se enfrentam nesta segunda-feira (11/11), às 15h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Confira os confrontos das quartas de final do Brasileirão de Aspirantes

11/11 – segunda-feira

15h – CRB x Cuiabá, Estádio Rei Pelé-AL

15h – Santos x Vasco, CT Rei Pelé-SP

18h30 – Botafogo x Mirassol, Estádio Nilton Santos-RJ

18h30 – Red Bull Bragantino x Fluminense, Estádio Nabi Abi Chedid-SP

