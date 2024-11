Associação de Repórteres Fotográficos repudia vandalismo de torcida do Atlético-MG

Nuremberg José Maria, de 67 anos, quebrou três dedos do pé e rompeu o tendão após ser atingido por bombas da torcida atleticana, na tarde do último domingo (10). O fotógrafo estava na cobertura da decisão entre Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, quando se tornou vítima dos atos de vandalismo promovidos pelos alvinegros depois do gol de Gonzalo Plata e do apito final. Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro levantou o primeiro troféu da história do estádio.

Levado às pressas ao hospital, Nuremberg segue em observação e precisará passar por cirurgia. A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (ARFOC-MG) emitiu nota de repúdio às cenas de selvageria promovidas pelos atleticanos na Arena MRV e prestou solidariedade ao profissional de 67 anos.

O fotógrafo também recebeu apoio de companheiros de profissão e torcedores de outros clubes nas redes sociais. Profissionais da imprensa estão cobrando punições aos envolvidos desde a noite do último domingo (10).

Uma crueldade o que fizeram com o Neuremberg hoje na Arena MRV. Algum ‘torcedor’ do Atlético jogou uma bomba no pé do fotógrafo. Ele quebrou três dedos e estourou alguns tendões do pé. Vai passar por cirurgia. Espero que tenha alguma punição grave para o criminoso. — Luiz Henrique Campos (@luizhc_09) November 10, 2024

Nota oficial

“A ARFOC-MG vem a público expressas seu veemente repúdio aos acontecimentos na Arena MRV durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil. Mais uma vez os fotógrafos e todos demais profissionais de imprensa que estavam trabalhando se viram vítimas de atos violentos e covardes de torcedores do Atlético-MG. Todos, sem exceção, tiveram a integridade física ameaçada. Inclusive os seguranças do estádio.

Os associados da ARFOC-MG, ARFOCs Rio, São Paulo e os demais profissionais de imprensa acabaram atingidos por bombas, copos de cerveja, refrigerante e água lançados por torcedores. Sendo que um dos associados teve o banco quebrado por causa da explosão da bomba e equipamentos molhados. Outros fotógrafos relataram a mesma situação.

O caso mais grave aconteceu com um fotógrafo que acabou atingido por uma bomba que explodiu debaixo do seu pé. Teve que ser socorrido e levado para o Hospital João XXIII, onde passa por cirurgia, pois teve três dedos quebrados, rompimento dos tendões e cortes no pé.

A ARFOC-MG já havia relatado problemas dessa natureza para administração da Arena MRV, onde acertaram que medidas de segurança seriam implementadas. Enfim, a ARFOC-MG presta solidariedade a todos os seus associados e demais profissionais de imprensa (…)”.

O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, que foi atingido por uma bomba na Arena MRV precisou passar por cirurgia. Nuremberg teve três dedos quebrados e rompeu os tendões. Via: @leiemcampo ????: Dhavid Normando/Folhapress pic.twitter.com/4a6SRNfoRy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 11, 2024

Punição ao Atlético-MG

As cenas de selvageria começaram logo após o gol do título do Flamengo, marcado por Plata aos 37 minutos do segundo tempo. Jogadores do Rubro-Negro se tornaram alvos de bombas ainda durante a comemoração do tento, e torcedores do Atlético-MG tentaram invadir o gramado em meio à confusão. Os alvinegros também arremessaram objetos em direção ao campo.

Raphael Claus, árbitro da partida, mencionou outras ocorrências na súmula da decisão. Laser no rosto do goleiro do Flamengo, arremesso de bombas, de objetos e invasão estiveram entre as infrações citadas pelo profissional. O Atlético-MG poderá perder dez mandos de campo, e a Arena MRV também poderá ficar interditada.

O Atlético-MG garantiu que irá colaborar com as autoridades para identificar envolvidos na confusão generalizada. Jogadores do clube, como Hulk e Paulinho, tentaram conter os ânimos, mas não obtiveram sucesso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.