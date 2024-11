Presidente do Estudiantes critica disparidade de premiação entre campeões da Copa Argentina e do Brasil

O presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, usou seu Instagram para tratar sobre a disparidade da premiação cedida aos campeões nacionais do futebol argentino e brasileiro. O dirigente compartilhou informações sobre o valor pago ao Flamengo pelo título da Copa do Brasil, conquistado nesse domingo (11), para cutucar a AFA – entidade máxima do esporte na Argentina.

“E aqui [Argentina] entre o Torneio dos Campeões do Mundo e a Copa Argentina, não dá nem para cobrir os custos de ônibus para os torcedores (risos). Mas o clube pertence aos sócios”, escreveu Verón em tom de crítica.

A conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil fez o Flamengo ultrapassar R$ 93 milhões de premiação nesta edição de torneio. Só o título equivale ao montante de R$ 73,5 milhões, por exemplo. Vale destacar, no entanto, que o Rubro-Negro também lucrou entre as classificações da terceira fase à semifinal.

O Estudiantes, por sua vez, conquistou US$ 500.000 pelo título da Copa de La Liga 2024. De acordo com a mídia local, a AFA paga 171.422.000 pesos (cerca de R$ 995,3 mil) ao Campeão da Copa Argentina – valor atualizado.

Copa do Brasil

Segundo maior campeão da Copa do Brasil, o Flamengo arrecadou R$ 19,6 milhões nas fases classificatórias da competição. A eliminação do Amazonas, por exemplo, rendeu R$ 2,205 milhões aos cofres rubro-negros: R$ 1,26 milhão a menos em relação às oitavas de final (R$ 3,465 milhões).

Nas quartas, o Flamengo colocou mais R$ 4,515 milhões no bolso ao eliminar o Bahia da competição. O valor subiu para R$ 9,45 nas semifinais contra o Corinthians, já sob o comando de Filipe Luís.

