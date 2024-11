André Silva vira ‘exemplo’, no São Paulo, após jogo contra o Athletico

Luis Zubeldía disse que centroavante soube entender o seu 'hall' dentro do clube e usou jogador como referência para outros atletas do plantel - (crédito: Foto: Miguel Schincariol / São Paulo)

André Silva deixou o Morumbis, no último sábado (9), como herói, ao marcar o gol da vitória do São Paulo por 2 a 1 em cima do Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o centroavante virou também um exemplo do clube, segundo o próprio técnico Luis Zubeldía, por entender o seu ”hall’ dentro do Tricolor.

“André, por ser um primeiro ano, tem jogado bastante (…) Em equipes grandes acontece isso, tem jogador que faz bons jogos, está num hall e tem que saber assumi-lo dentro da equipe”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Tem outros jogadores que dizem: “Não, mister, necessito mais continuidade”. Mas está equivocado, o São Paulo é um time grande, nada te garante a continuidade tão facilmente. Mas o André faz bem, entende seu hall, sempre entrega energia, quando entra cinco minutos passa energia, quando começa, entrega energia. Estou contente por ele e com o seu hall dentro da equipe”, completou o treinador, após a vitória em cima do Athletico.

Zubeldía não citou nomes, mas deu a entender que suas palavras também foram um recado para Giuliano Galoppo. O argentino pediu por mais oportunidades e por uma continuidade publicamente. Um mês atrás, em entrevista à Espn, o meia disse que teve “a temporada afetada por falta de sequência”.

A temporada de André Silva

Na temporada, André Silva tem 38 jogos, sendo 17 deles como titular e entrando em outros 21. Ao todo, o jogador fez sete gols e deu três assistências. Ele é o substituto imediato de Calleri, que vive má fase. Assim, o centroavante convive com a expectativa de ganhar uma sequência nesta reta final de temporada.

