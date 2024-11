Bruna e Rodrygo aparecem com camisa especial do Santos em nova publicação

Modelo compartilhou novos registros ao lado do namorado e ganhou declaração do jogador em publicação recente no Instagram - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de assumir seu status de relacionamento, Bruna Rotta tem compartilhado cada vez mais momentos ao lado de Rodrygo. No ‘photo dump’ mais recente, por exemplo, a modelo escolheu uma foto do casal posando com a camisa do Santos, edição especial do Charlie Brown, como capa da publicação. O atacante do Real Madrid ainda aparece em outro registro no mesmo post.

“Vida ultimamente”, escreveu Rotta na legenda da publicação com 16 fotos. Rodrygo, que comentou o post com “meu amor”, aparece na capa e em um print da tela de celular da modelo. Bruna também compartilhou registros no Santiago Bernabéu, acompanhando o atacante do Real Madrid, e com a camisa da Seleção.

Nesta segunda-feira (11), o Real Madrid confirmou a lesão de Rodrygo – mais uma no elenco. O atacante apresentou um problema no reto femoral da perna esquerda e não há previsão de retorno aos gramados. Sabe-se que o jogador não estará à disposição de Dorival Júnior para os compromissos de novembro da Seleção Brasileira.

Bruna Rotta e Rodrygo

Os rumores rolavam há muito tempo, mas a oficialização do namoro ocorreu em meados de setembro – na semana de aniversário de Bruna. Inicialmente, Rodrygo deixou o envolvimento no ar ao prestar homenagem à Rotta nos stories. A confirmação, contudo, só ocorreu nas filmagens da festa surpresa preparada pelo próprio jogador para amada.

“Bru, feliz aniversário. Curta muito seu dia, marombinha. Deus te abençoe. Love u”, escreveu Rodrygo nos stories.

A modelo se mudou para Espanha em junho e deu ainda mais indícios sobre o relacionamento, que evoluía a cada mês. Bruna Rotta nunca falou abertamente sobre a mudança, de quem partiu a ideia, ou sobre a rotina dos dois, mas sabe-se que vivem juntos em Madrid. Ela está passando um período no Brasil junto à família e retorna em breve à capital espanhola.

