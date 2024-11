Serginho vira trunfo para Santos repatriar Neymar

Meia-atacante esteve presente na festa de aniversário da filha do atacante do Al-Hilal e pode virar tática para Peixe ter ídolo de volta - (crédito: Foto: Instagram @serginho.jr)

O Santos ganhou um novo aliado para tentar repatriar o atacante Neymar em 2025. Isso porque o meia-atacante Serginho, que defende o Peixe atualmente, foi um dos convidados para a festa de aniversário de Mavie, filha do jogador do Al-Hilal, no último sábado (9/11). Os dois tem uma forte relação e o atleta do Alvinegro Praiano pode acabar virando um trunfo para a volta do ídolo.

Serginho foi o único nome do atual elenco santista na celebração em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A ida do jogador, aliás, entra em uma questão estratégica do próprio Santos, que torce que a amizade entre os dois atletas influencie na escolha do camisa 10 da Seleção Brasileira em voltar para a Baixada Santista.

Serginho está no departamento médico tratando de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Por conta disso, foi liberado para estar na festa de Mavie no Rio de Janeiro. Contudo, ele já está de volta e deve ir à Curitiba, onde o Peixe encara o Coxa nesta segunda (11/11), que pode garantir a equipe de volta a Série A.

O possível retorno de Neymar ao Santos

Nos últimos dias, Neymar voltou a ser notícia após existir a possibilidade de o atacante rescindir com o Al-Hilal em janeiro e ficar livre no mercado em 2025. Assim, quem mais aparece como interessado na possível saída do astro do time da Arábia Saudita é o Santos. Afinal, o Peixe tem o sonho de repatriar o ídolo.

Repatriar Neymar é o grande sonho também da atual gestão comandada por Marcelo Teixeira. Com o objetivo de reestruturar a equipe após o rebaixamento, o mandatário vê o camisa 10 da Seleção Brasileira como o nome certo para colocar o Peixe de volta para o caminho das glórias.

Contudo, a diretoria prega cautela. Afinal, afirmar que Neymar voltará imediatamente ao Santos após deixar o Al-Hilal pode plantar uma falsa esperança no torcedor. A ideia é esperar a possível rescisão com o clube saudita para iniciar uma conversa e saber se interessa ao atacante um retorno ao Brasil. E Serginho pode ser um fator primordial para a volta do craque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.