Trio do Flamengo iguala marca de Zico e Júnior

Com mais uma conquista pelo Flamengo, o trio formado por Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique atingiram uma marca histórica de Zico e Júnior. Com a Copa do Brasil de 2024, eles chegaram a 13 títulos pelo clube carioca, algo em que a dupla conquistou há mais de 40 anos.

Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram ao Rubro-Negro no início da temporada de 2019 e, a partir daí, apenas em 2023 não conquistaram nenhum título. Dessa forma, são duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.

No entanto, o trio não vai ultrapassar a marca da dupla. Gabigol anunciou após a conquista no domingo (10) que foi seu último título no Flamengo. A partir do ano que vem, o atacante vai defender o Cruzeiro. Até o momento, o jogador soma 304 partidas e 160 gols com a camisa do Rubro-Negro.