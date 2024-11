Monsalve escapa de nova punição do STJD e segue como opção no Grêmio

Meio-campista do Imortal passou por julgamento após expulsão em duelo com o Botafogo, mas auditores não identificaram atitude agressiva - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA )

O Grêmio não sofrerá com o aumento da suspensão do meio-campista Monsalve. Afinal, a 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o jogador colombiano em julgamento, nesta segunda-feira (11). O atleta foi alvo de denúncia em dois artigos, o 254-A e o 257, pela expulsão em confronto com o Botafogo, em Brasília, no final de setembro.

O primeiro tópico em que Monsalve foi indiciado, o 254-A destaca infração por “praticar jogada violenta”. Já o 257, frisa o ato de “participar de rixa, conflito ou tumulto”. Assim, o advogado do meio-campista, Marcelo Mendes, utilizou uma prova de vídeo na intenção de reduzir a punição.Posteriormente, a procuradoria recomendou a retirada da denúncia no artigo 257, por avaliar que não havia indicativos de uma confusão generalizada. Por sinal, por meio do representante jurídico, Danilo Carvalho, pediu a descaracterização do tópico 254-A por “não considerar uma agressão física dolosa e contundente.

Em contrapartida, a procuradoria entendeu que Monsalve deveria ser julgado pelos artigos 250, que destaca “infração de praticar ato desleal ou hostil durante uma partida de futebol”. O outro artigo diz respeito ao 258, que aponta “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada”. A sugestão da relatora de um jogo de suspensão pela avaliação de irregularidade que se enquadra no artigo 250. No entanto, os outros auditores optaram por absolver o jogador do Grêmio. Ou seja, o colombiano não será uma ausência no time nas próximas rodadas.

Grêmio volta a ligar sinal de alerta com chance de rebaixamento

O Tricolor Gaúcho ainda luta para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. A equipe se encontra na 12ª colocação da Série A, com 39 pontos. Além disso, como não vence há duas rodadas na competição, viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento diminuir. No atual cenário, a distância é de apenas dois pontos. Por sinal, vai ter um confronto direto com o Juventude, em seu compromisso seguinte, que ocorre no dia 20 de novembro, às 19h, na Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco do Grêmio recebeu três dias de folga após a derrota para o Palmeiras, na última sexta-feira (08), também pela paralisação dos campeonatos por conta da data Fifa. O grupo se reapresenta no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (12).

