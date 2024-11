Após título do Flamengo, Wesley responde provocação do goleiro ??verson

Rubro-Negro venceu o Atlético por 1 a 0 no jogo de volta da final da Copa do Brasil e conquistou quinto título do torneio - (crédito: Marcelo Caitano)

O Flamengo garantiu o título da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, na Arena MRV, no último domingo (10). Assim, o lateral direito Wesley, do Rubro-Negro, aproveitou a oportunidade para responder o goleiro adversário, Everson.

“Teve gente que falou que quando chega na final não perde. Clima que a gente gosta”, disparou o jogador do time da Gávea em vídeo produzido pela FlaTV, canal no YouTube, do Flamengo.

Tal declaração de Wesley, aliás, faz referência a uma comemoração feita pelo arqueiro do Galo, no fim de setembro. Na oportunidade, a equipe mineira assegurou a classificação para a decisão da Copa do Brasil, quando eliminou o Vasco em São Januário.

“Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um título para nós”, vibrou Everson.

Wesley em fase de superação no Flamengo

Wesley vive um momento de renascimento no Flamengo. Afinal, desde que Filipe Luis assumiu o comando da equipe, ele soma boas partidas. Deste modo, o lateral-direito vem superando as críticas de grande parte da torcida. Vale relembrar que em meio à pressão que era alvo, o jogador esteve próximo de se transferir para o futebol europeu. Isso porque a Atalanta, da Itália, apresentou ao Flamengo uma proposta de 16 milhões de euros fixos (cerca de R$ 96 milhões na cotação da época) em agosto. Ainda por cima, a quantia poderia subir para 20 milhões de euros (R$ 120 milhões), em caso de metas previstas em contrato fossem batidas.

Já Everson está há pouco mais de quatro anos no Atlético e disputou sete finais pelo time mineiro. O goleiro chegou a emplacar uma sequência de seis títulos consecutivos: A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2021, a Supercopa do Brasil no ano seguinte. A derrota para o Flamengo, no último domingo, quebrou esta escrita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.