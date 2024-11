Gabigol no Cruzeiro: atacante vai dobrar salário e superar Depay

Há alguns meses, o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, afirmou que a Raposa faria uma contratação de peso para 2025, com o objetivo de “balançar Minas Gerais”. Para que isso acontecesse, o empresário precisou investir. Afinal, Gabigol vai dobrar seu salário em relação ao que recebe no Flamengo.

O “Ge” foi o primeiro a divulgar a informação. Gabriel Barbosa recebe cerca de R$ 1,4 milhão no Flamengo. No entanto, ao assinar com o Cruzeiro, o atacante passará a receber cerca de R$ 3 milhões mensais. Esse valor inclui salários, direitos de imagem e luvas diluídas ao longo do contrato.

O montante superará o maior salário do elenco do Cruzeiro. Atualmente, o meia Matheus Pereira é o jogador com o maior salário do time, recebendo quase R$ 2 milhões por mês. No entanto, além de se tornar o jogador mais bem pago da Raposa, Gabigol terá um dos maiores salários entre os atletas do Brasil. Dessa forma, superará Memphis Depay, que chegou ao Corinthians no meio de 2024 e recebe cerca de R$ 2,5 milhões mensais.

Gabriel Barbosa surgiu no radar do Cruzeiro em junho deste ano. Após a negativa de Dudu, a diretoria da Raposa percebeu a necessidade de uma grande contratação e iniciou o processo para garantir a assinatura de Gabigol. A Raposa, aliás, superou até a proposta do Palmeiras pelo jogador.

