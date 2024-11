Final da Sul-Americana tem alta exponencial de buscas no Google

Nos últimos sete dias, as buscas no principal sistema de busca online vigente, o Google, sobre temas relacionados a final da Sul-Americana deste ano, entre Racing e Cruzeiro, aumentaram de maneira exponencial. De acordo com levantamento feito pelo portal ‘Aposta Hub’, a crescente desse tipo de pesquisa foi de 400%.

Especificamente sobre a procura de ingressos para o jogo, o crescimento foi de 130% na última semana. Como era de se esperar, o estado de Minas Gerais foi o grande responável, em solo brasileiro, por “puxar” essa tendência.

Além dos torcedores dos clubes envolvidos na decisão, o levantamento também evidencia que torcedores em geral estão buscando informações sobre a partida com diferentes interesses. Seja meramente para acompanhar o jogo como também obter informações importantes para a ideia de fazer apostas no confronto.

Como chegam Racing e Cruzeiro para a final

Após terminar em primeiro lugar na fase de grupos, o Racing eliminou Huachipato, Athletico-PR e Corinthians para chegar à decisão. O destaque da equipe é o atacante Adrián Martínez, um dos artilheiros do torneio, com nove gols.

Do outro lado, o Cruzeiro também liderou seu grupo, passando por Boca Juniors, Libertad e Lanús no mata-mata. O artilheiro da equipe mineira é Kaio Jorge, mas o destaque fica por conta de Matheus Pereira, recentemente convocado para a Seleção Brasileira.

Apesar da classificação, o Cruzeiro precisa driblar a má fase para erguer a taça. Desde que o técnico Fernando Diniz assumiu, a equipe venceu apenas uma vez em sete jogos, justamente na partida que garantiu a vaga para a final contra o Lanús.

Onde vai acontecer a decisão

Oficialmente, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não fez o anúncio do estádio que vai abrigar a decisão. Sabe-se apenas que a cidade sede é Assunção, no Paraguai, mesmo país onde fica a sede da própria Conmebol.

Algumas alternativas dentre os palcos mais habilitados em solo paraguaio se sobressaem. Em relação a dimensões, O Defensores del Chaco seria a opção mais plausível, já que é o estádio mais tradicional e amplo do país. Entretanto, informações de bastidores apontam que La Nueva Olla, casa do Cerro Porteño, deve ser a escolha para o embate do dia 23 de novembro.

