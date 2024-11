Copa do Brasil: fotógrafo atingido por bomba relata tensão vivida na Arena MRV

Fotógrafo Nuremberg José Maria quebrou três dedos do pé após ser atingido por uma bomba durante a final da Copa do Brasil na Arena MRV - (crédito: Foto: Reprodução/TV Globo)

Após ser atingido por uma bomba na Arena MRV, o fotógrafo Nuremberg José Maria falou pela primeira vez sobre os momentos de tensão vividos dentro do gramado durante a decisão da Copa do Brasil. O profissional, que teve três dedos do pé quebrados com a explosão do artefato, revelou estar assustado com o ocorrido e que não sabe se voltará a trabalhar no estádio do Atlético-MG.

José Maria deu mais detalhes sobre a reação da torcida dos donos da casa após o gol do Flamengo, aos 38 minutos do segundo tempo.

“Quando o time do Flamengo fez o gol, começaram a soltar bomba. Começou a vir copo de chope em cima da gente, caiu em cima do meu equipamento, caiu na minha cabeça. Depois começou a cair bombas, várias bombas, mas muitas bombas mesmo”, disse em entrevista ao ge, onde também contou o exato momento em que foi atingido pela bomba:

“Eu consegui escapar de uma que caiu no campo, estourou, mandaram mais umas quatro ou cinco. Só que uma das quatro caiu no chão. Pulei para sair, que ia pegar no meu rosto. Pisei nela, aí estourou, estourou e a princípio estourou o tênis. Estourou a parte de cima do tênis, estourou a meia, estourou o fundo e eu tive um corte no pé”, contou.

Atendimento no estádio e medo do retorno ao trabalho com futebol

De acordo com o fotógrafo, o primeiro atendimento aconteceu ainda em campo pelo Corpo de Bombeiros presente no estádio. Na sequência, ele seguiu para o hospital. Após exames, ele teve constatada a fratura de três dedos do pé, cortes na região e rompimento de tendões. Devido aos ferimentos, José Maria vai precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico. O Atlético-MG está prestando apoio ao fotógrafo.

O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, que foi atingido por uma bomba na Arena MRV precisou passar por cirurgia. Nuremberg teve três dedos quebrados e rompeu os tendões. Via: @leiemcampo ????: Dhavid Normando/Folhapress pic.twitter.com/4a6SRNfoRy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 11, 2024

Com um prazo de dois a três meses de recuperação dado pelos médicos, José Maria pretende avaliar se volta ou não a trabalhar com futebol.

“Estou muito assustado. (…) Falei com minha mulher que não voltaria, mas ela falou que não, que é o que amo fazer, que não vai deixar”, finalizou.

