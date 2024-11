STJD vai pedir interdição da Arena MRV após episódios de violência

Atlético será denunciado em dois artigos por causa dos problemas na final da Copa do Brasil e pode ser severamente punido - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai solicitar a interdição da Arena MRV após os atos de violência e vandalismo registrados durante a final da Copa do Brasil, realizada neste domingo (10), vencida pelo Flamengo.

O STJD denunciará o clube mineiro com base nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além disso, pedirá a interdição do estádio, pelo menos até o julgamento.

O artigo 211 prevê multa de até R$ 100 mil. Além disso também a interdição do estádio, caso o clube “deixe de manter o local indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária para assegurar plena garantia e segurança para sua realização”.

Já o artigo 213 prevê a perda de mando de campo de até 10 partidas. Também multa de R$ 100 mil, por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto; invasão de campo e lançamento de objetos no campo”.

Na súmula da partida, o árbitro Raphael Claus relatou todos os problemas ocorridos na Arena MRV. O juiz ainda informou sobre as bombas, a utilização de laser e as tentativas de invasão ao gramado.

