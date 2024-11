??rbitro inglês é suspenso após insultos a Klopp e ao Liverpool

O árbitro David Coote, de 42 anos, foi suspenso preventivamente pela Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL), após a circulação de um vídeo onde ele direciona insultos ao ex-treinador Jürgen Klopp e ao Liverpool. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (11).

No registro divulgado em rede social, Coote aparece em uma suposta conversa particular com outra pessoa. No diálogo, o árbitro chama o clube inglês de “m****” e Klopp de “idiota”. O comentário teria ocorrido em cima de um episódio no jogo entre Liverpool e Burnley. Na época, o técnico alemão fez críticas públicas a atuação do responsável pelo apito do confronto.

“Ele é um idiota. Além do que fez comigo em uma partida contra o Burnley durante a pandemia, me acusou de mentir. Não tenho interesse em falar com alguém tão arrogante. É um idiota. Eu tento evitar falar com ele”, teria dito Coote.

De acordo com o jornal inglês ‘The Mirror’, Coote negou veementemente a conduta à PGMOL e afirmou que o vídeo não é genuíno. Apesar disso, a Associação de Futebol da Ingalterra (FA) abriu uma investigação separada para analisar o caso, afirmou um porta-voz da entidade. Enquanto isso, o árbitro ficará afastado durante o processo.

