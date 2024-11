Cruzeiro estuda possibilidade de contratar lateral-esquerdo da Seleção Brasileira

Wendell, que tem saída do Porto, de Portugal, cogita retornar ao futebol brasileiro e gostou do que ouviu sobre o clube mineiro - (crédito: — Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Cruzeiro segue movimentando-se no mercado de transferências. Após fechar com Gabigol, que deixará o Flamengo ao final da temporada, a diretoria do clube mineiro agora avalia a contratação de Wendell, lateral-esquerdo atualmente no Porto, de Portugal.

Aliás, seu vínculo com o clube português vai até junho de 2025, mas, a partir de dezembro deste ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Wendell já manifestou, por meio de seu staff, o desejo de retornar ao futebol brasileiro.

Leia mais: ‘Operação Gabigol’ começou com negativa de Dudu e tem ética do dono do Cruzeiro

Contudo, o jogador teria demonstrado interesse no projeto do Cruzeiro e gostou do que ouviu sobre o clube mineiro de pessoas do meio esportivo. No time, hoje comandado por Fernando Diniz, ele disputaria posição com Marlon, que alterna bons e maus momentos, além de Kaiki.

Wendell esteve na Copa América dos Estados Unidos

Revelado pelo Iraty, Wendell também passou por Paraná, Londrina e Grêmio. Do clube gaúcho, foi negociado com o Bayer Leverkusen, onde ficou por sete temporadas no futebol alemão, até chegar ao Porto em 2021. Por fim, também foi convocado para a Seleção Brasileira por Dorival Júnior neste ano e disputou a Copa América nos Estados Unidos. Em fase final de recuperação de uma lesão, ele acumula apenas dois jogos na atual temporada europeia com o Porto.

