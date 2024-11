Vila Nova vence a Ponte Preta, que segue na zona de rebaixamento

De virada e com gol no fim da segunda etapa, o Colorado conquistou mais três pontos na Segundona - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV)

O Vila Nova venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes até abriram o placar com Élvis, de pênalti, mas Alesson marcou duas vezes e garantiu a vitória dos mandantes.

Com isso, o Tigre segue na oitava colocação da tabela, somando 55 pontos e, assim, ainda mantém chances remotas de acesso. Por outro lado, com a terceira derrota consecutiva, a Macaca não conseguiu sair na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 38.

O jogo

Os visitantes começaram melhor na partida, criando perigo com cabeçadas de Iago Dias e Hudson, aos seis e aos 15 minutos. A superioridade do time alvinegro se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Elvis converteu um pênalti após Iago Dias ser derrubado na área em disputa com Rian. No entanto, o Vila não demorou a reagir. Oito minutos depois, aos 39, Alesson empatou o jogo ao completar de cabeça um cruzamento de Júnior Todinho.

Na segunda etapa, aos 11 minutos, time alvinegro perdeu Iago Dias, por chutar Júnior Todinho no chão após cometer falta. Assim, com um a mais, o Colorado virou a partida com outro tento de Alesson. Aos 38, Gabriel Silva tabelou e fez o cruzamento para o camisa 11 finalizar na rede. Aos 42, mais um expulso para o time de Campinas. Dessa vez, Mateus Silva recebeu o segundo cartão amarelo.

Próximos jogos

Pela 37ª rodada da Segundona, o Vila recebe o Ituano no próximo sábado (16), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Enquanto isso, no mesmo dia, a Macaca recebe o Sport, às 21h30, no Moisés Lucarelli.

VILA NOVA 2X1 PONTE PRETA

Série B – 36ª Rodada

Data: 11/11/2024

Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Rian, Dankler Souza, Jemmes e Rhuan; Arilson, Cristiano e João Lucas; Todinho, Emerson Urso e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Nilson Junior e Heitor Rocha; Hudson, Emerson Santos e Luiz Felipe; Iago Dias, Renato e Elvis. Técnico: João Brigatti

Gols: Elvis 32’/1ºT (0-1); Alesson 39’/1ºT (1-1); Alesson 38’/2ºT (2-1)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

Cartões amarelos: Gabriel Silva, Júnior Todinho (VNO); Nilson Júnior, Emerson Santos, Renato, Dodô (PON)

Cartões vermelhos: Mateus Silva, Iago Dias (PON)

