Veja lembrancinhas da festa de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi realizaram uma nova festa para Mavie, desta vez no Brasil, após comemorações na Arábia Saudita no último mês - (crédito: Foto: Instagram)

Responsável pela decoração da segunda festa de Mavie, Andrea Guimarães compartilhou detalhes da ornamentação do evento, realizado no último sábado (09) em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Com o tema ‘Atelier da Mavie’, o festejo da filha de Neymar e Bruna Biancardi buscou estimular a criatividade e a participação de todos os convidados, independente da idade.

Posteriormente à comemoração na Arábia Saudita, a nova festa de Mavie contou com kits de pintura, além de itens personalizados com a identidade visual do evento, como frasqueiras, necessaires e chinelos. Também haviam opções de pins para enfeitar os sapatos. Bruna Biancardi explicou que o objetivo era criar um ambiente que estimulasse os convidados a participarem das atividades.

Em relação às lembrancinhas, cadernos para colorir, massinhas, doces e até kits de costura foram distribuídos para os familiares e amigos presentes.

“Queria uma festa em que todo mundo participasse, inclusive os adultos”, disse Bruna, destacando o caráter inclusivo da celebração.

Outro destaque foi uma maleta que com 12 fotos da pequena. O mimo para a família tinha como objetivo registrar memórias de Mavie desde o seu primeiro mês de vida.

