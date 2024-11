Torcida organizada do Santos entra com atraso no Couto Pereira

Forte esquema de segurança atrasou a chegada dos ônibus no estádio. Não houve confusão do lado de fora - (crédito: Gabriel Sawaf/J10)

O clima de decisão tomou conta do Couto Pereira. Valendo o acesso à elite do futebol brasileiro, o Santos visitou o Coritiba, nesta segunda-feira (11), pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Assim, os paranaenses tentaram criar um ambiente hostil para os santistas, e isso se refletiu no esquema de segurança na chegada da torcida organizada do Peixe no estádio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou um forte esquema de segurança para receber as caravanas das torcidas organizadas do Santos. Dessa forma, a revista foi mais demorada do que o normal, resultando no atraso da entrada dos santistas no Couto Pereira. Os torcedores só entraram no estádio com a bola rolando no primeiro tempo.

Com cerca de 10 minutos, os santistas estavam passando pela revista do lado de fora do estádio e na expectativa de acompanhar o jogo que vale o acesso. Alguns, inclusive, perderam o primeiro gol marcado por Wendel Silva, aos 19 minutos da etapa inicial. Porém, todos já estavam acomodados para acompanhar a pintura de Otero, aos 40.

O Santos precisa da vitória para garantir o acesso para a Série A do Brasileirão. Após o jogo contra o Coritiba, o Peixe volta a campo contra o CRB, domingo (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada, valendo o título da segunda divisão.

