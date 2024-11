Fluminense cai para o Bragantino nas quartas do Brasileirão de Aspirantes

Pelas quartas de final do Brasileirão de Aspirantes, o Bragantino derrotou o Fluminense por 1 a 0 nesta segunda-feira (11), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com isso, o Massa Bruta avançou à semifinal do torneio Sub-23.

O gol da partida foi marcado por Marcos Paulo. O jogador abriu o placar aos 15 minutos de jogo, após aproveitar um escanteio cobrado pelo lado direito do ataque e, com precisão, cabecear para o fundo das redes, garantindo a classificação da equipe mandante.

Assim, o Braga vai enfrentar o CRB na próxima fase. O Galo da Praia derrotou o Cuiabá nos pênaltis, por 8 a 7, após empatarem em 2 a 2 no tempo normal. A outra semifinal será entre o Botafogo, que eliminou o Mirassol, e o Santos, que bateu o Vasco no CT Rei Pelé.

Os jogos das quartas de final do Brasileirão Sub-23

Santos 2×1 Vasco

CRB (8)2×2(7) Cuiabá

Bragantino 1×0 Fluminense

Botafogo (10)0x0(9) Mirassol

