Copa do Brasil: Globo atinge recorde de audiência com decisão

Exibição da segunda partida da decisão da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo levou a Globo ao recorde de audiência no Rio - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF)

A TV Globo obteve sua maior audiência do ano com futebol no Rio de Janeiro durante a transmissão do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo. A partida que definiu o quinto título do Rubro-Negro na competição registrou média de 34 pontos no estado. Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media. A informação é de Allan Simon, do Uol.

De acordo com os dados, a partida teve média de 57% dos televisores ligados durante sua realização. Os 34 pontos foram também a maior audiência do futebol no Rio de Janeiro desde 21 de novembro de 2023. Na ocasião, o Brasil perdeu para a Argentina nas Eliminatórias. Enquanto partidas da Copa do Brasil, a TV Globo teve sua maior audiência no Rio desde 16 de agosto do ano passado, na semifinal entre Flamengo e Grêmio.

A vitória do Rubro-Negro também significou um crescimento de 113% na audiência média dos quatro domingos anteriores à decisão da Copa do Brasil. A partida foi igualmente exibida no SporTV e no Premiere, além no streaming Amazon Prime Video.

A faixa horária das 16h não alcançava uma audiência tão elevada no estado fluminense desde a Copa do Mundo de 2022. Na época, o jogo em questão foi a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

