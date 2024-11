Presidente do São Paulo crítica CBF sobre alteração no calendário: ???Pode afetar os atletas???

A CBF estuda alterações no calendário do futebol brasileiro para 2025. Com isso, os estaduais devem começar no início de janeiro, e o Campeonato Brasileiro, a partir de março. No entanto, jogadores e dirigentes estão reclamando dessa mudança, e o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que ela pode ter impactos na saúde dos atletas.

O São Paulo, inclusive, tem agendada uma viagem de pré-temporada para os Estados Unidos entre os dias 8 e 22 de janeiro. A CBF considera antecipar o calendário para acomodar o Mundial de Clubes no meio do ano e incluir pausas durante as Datas FIFA.

“Estou bastante preocupado com a possibilidade de os estaduais começarem no dia 8. Essa discussão deveria ter sido feita antes, não agora, tão próximos do fim do ano”, disse Casares. Ele ainda completou:

“Essas mudanças podem afetar a integridade dos atletas, que não teriam tempo suficiente para uma pré-temporada adequada às necessidades e ao calendário. Estou em contato com nossos jogadores, que também estão preocupados com essas informações. Outro ponto a ser pensado é a temporada de 2026, já que se fala em um Brasileirão até a segunda quinzena de dezembro de 2025. Em 2026, também teremos de interromper os torneios por conta da Copa do Mundo”, resumiu Casares.

Todavia, o São Paulo ainda aguarda a definição da CBF para saber como será sua pré-temporada de 2025, até o momento marcada para os Estados Unidos. O clube, por enquanto, não tem interesse em fazer alterações.

